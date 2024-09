Reprodução Irmãs de Deolane Bezerra são barradas em prisão





Na noite desta quarta-feira (4), Dayanne e Daniele Bezerra chegaram à Colônia Penal Feminina do Recife com a intenção de visitar a irmã Deolane Bezerra e a mãe, Solange Alves Bezerra . No entanto, as irmãs foram impedidas de entrar por chegarem fora do horário de visita estabelecido.

Após a prisão de Deolane e Solange, que ocorreu na manhã do mesmo dia durante uma operação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais , Dayanne e Daniele viajaram de São Paulo para Recife para apoiar a família. Ambas foram orientadas a retornar na quinta-feira (5) para realizar a visita.

No presídio, fãs de Deolane se reuniram em apoio, entoando gritos de “justiça” e “deixa a família entrar”. Dayanne, ainda no aeroporto, expressou seu descontentamento nas redes sociais, enfatizando que sua família não será abandonada. “Estamos aqui para sair de lá com elas. Vocês não sabem do que somos capazes”, disse Dayanne.

Mais cedo, em uma outra postagem, Dayanne afirmou que está determinada a provar a inocência de sua irmã e mãe, e fez um apelo aos seguidores para que não acreditassem em informações falsas espalhadas pela mídia.



Prisão de Deolane

Na manhã desta quarta-feira (4), a influenciadora Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, parte de uma investigação contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Além dela, a operação mira o CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, o empresário Darwin Henrique da Silva.

A prisão, confirmada à TV Globo pela Polícia Civil, ocorreu no Recife , e a polícia ainda não divulgou detalhes sobre como funcionava o esquema criminoso. Ela foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Também foi determinada a entrega do passaporte de Deolane , a suspensão do porte de arma e o cancelamento do registro de arma de fogo. A influenciadora também teve R$ 2,1 bilhões bloqueados de contas bancárias, além do confisco de bens.