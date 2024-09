Reprodução Amanda foi vista pela última vez embarcando em um trem para Jersey City





Uma adolescente filha de brasileiros está desaparecida nos Estados Unidos há uma semana, desde a última quarta-feira (28). Amanda Caldeira, de 15 anos, moradora de Harrison (Nova Jersey) saiu de casa na tarde do dia 28 de agosto e foi vista pela última vez no mesmo dia embarcando em um trem para Jersey City , destino que está mais ou menos a 10 km de distância de sua residência.

A polícia , amigos e familiares estão realizando uma campanha para tentar localizar a jovem.

Amanda Caldeira nasceu nos Estados Unidos e mora em uma pequena cidade no estado de Nova Jersey, que possui cerca de 20 mil habitantes e fica a 16 km de Nova York.

A mãe, Lucelia Santos, nasceu em Curitiba, Paraná , e mora há 22 anos nos Estados Unidos. A polícia foi acionada e está realizando buscas pela adolescente.

Desde o dia 28 de agosto, quando receberam a informação de que foi vista embarcando no trem, a família não recebeu nenhuma novidade sobre o paradeiro de Amanda. Em conversa com o g1, a mãe da jovem afirmou ser "muito difícil, triste, mas temos esperança de que ela vá voltar".





Apelo nas redes sociais

Lucelia tem utilizado as redes sociais para pedir por ajuda, e menciona que a filha sofre de asma, ampliando a preocupação com seu bem-estar. "Meu mundo está pausado em sofrimento e angústia. Peço a todos que não cessem de orar a Deus para que minha filha possa aparecer", publicou.

A polícia está investigando o caso e emitiu um alerta nas redes sociais, com fotos e descrições da garota. A jovem é descrita como “hispânica de pele clara”, com cabelos pretos longos, medindo aproximadamente 1,50 m e pesando entre 40 e 45 kg. No dia do desaparecimento, ela usava uma camisa bege, calça jeans e carregava uma mochila preta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .