Brendan Smialowski Kamala Harris e Donald Trump, candidatos à Casa Branca





Donald Trump disse nesta terça, 27, que entrou em acordo com Kamala Harris e participará do debate presidencial contra a candidata no dia 10 de setembro no canal ABC. O evento não estava confirmado porque as campanhas discordavam de detalhes.

A condição de Trump e dos republicanos era que os microfones fossem silenciados quando não fosse hora de argumentação de algum dos candidatos. Kamala e os democratas queriam o contrário, o microfone aberto o tempo inteiro.

No Twitter, Trump escreveu que entrou em um acordo com os democratas em relação ao debate. Fontes de Kamala Harris , no entanto, disseram ao New York Times que o presidente não cedeu e a questão dos microfones segue em debate.

Primeiro debate nos EUA

Se acontecer, este será o primeiro debate entre Trump e Kamala na corrida presidencial. Harris entrou como candidata após Joe Biden , pré-candidato democrata, desistir de tentara ser reeleito como presidente dos EUA.

A desistência de Biden veio justamente por meio de um debate. O presidente mostrou-se confuso e perdido, o que causou desconfiança nos eleitores, que pediram pela saída dele.

O debate será nos mesmos formatos do Trump x Biden. A notícia não agradou Trump, como mostra tweet de anúncio de participação:

"Cheguei a um acordo com os democratas da esquerda radical para um Debate com a 'camarada' Kamala Harris . Será transmitido ao vivo pela 'ABC fake news', de longe a mais desagradável e injusta emissora de notícias do setor, na terça, 10 de setembro, na Filadélfia, Pensilvânia. As regras serão as mesmas do último debate da CNN, que parece ter funcionado bem para todos, exceto, talvez, para o desonesto Joe Biden . O debate será de 'stand up', e os candidatos não poderão trazer anotações ou 'folhas de respostas'. Também recebemos a garantia da 'ABC' de que este será um Debate 'justo e equitativo', e que nenhum lado receberá as perguntas antecipadamente.”

O candidato a presidente também disse que convidou Kamala Harris para um debate na Fox News , emissora apoiadora dos republicanos, mas ela negou. A emissora tampouco confirmou a data.

Debate é “desafio” de Trump

Em uma coletiva, Trump disse que marcara debates em três emissoras e desafiou Kamala a comparecer. Os debates aconteceriam em setembro na Fox News (dia 4) ABC (10) e NBC (25). A única confirmada, porém, é a ABC.

Trump acredita que o debate será uma vantagem para ele: "É muito importante termos debates. Falamos com as lideranças das redes e tudo foi confirmado. (...) O outro lado terá que acordar com os termos, mas não sabemos se isso irá acontecer. Ela não fez uma entrevista, não consegue fazer uma, não consegue fazer uma coletiva de imprensa e ela é uma má debatedora, não sabe debater. Mas é importante, temos que ter debate e colocar os pingos nos i’s. Estou ansioso por eles, creio que serão esclarecedores", disse na coletiva.

Kamala aceitou o debate. Anteriormente, havia insistido em manter o programa marcado desde antes da saída de Biden.