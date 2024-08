Inmet previsao do tempo quinta feira

O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu um alerta para esta quinta-feira (15) sobre a baixa umidade na Região Centro-Oeste e em partes do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil.

No Sudeste, a previsão para as capitais nesta quinta-feira (15) é de poucas nuvens, mas com grandes amplitudes térmicas. No Rio de Janeiro, a temperatura pode variar entre uma máxima de 30°C e uma mínima de 12°C. Em São Paulo e Belo Horizonte, a mínima será de 11°C, com máximas de 27°C e 28°C, respectivamente.



Vitória será a capital do Sudeste com o clima mais ameno, com mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Além disso, há avisos para acumulado de chuvas em Salvador e para ventos costeiros com perigo potencial no litoral nordestino. Análises do MetSul Meteorologia indicam que o frio enfrentado pelo centro-sul brasileiro desde o fim da semana passada pode se intensificar na segunda metade de agosto, especialmente nos estados do Sul, onde há possibilidade de geadas.

Na Região Centro-Oeste, o Inmet alerta para "perigo potencial" devido à baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30%, o que é considerado crítico.

Em Salvador, o alerta é para chuvas acumuladas de até 50 mm por dia. O instituto prevê um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. Na capital baiana, a temperatura máxima esperada é de 27°C, com mínima de 22°C.

No litoral nordestino, o Inmet emitiu um aviso de perigo potencial para ventos costeiros. As áreas afetadas incluem a costa dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. As máximas previstas para as capitais desses estados são 29°C, 30°C, 31°C e 35°C, respectivamente.