FAB/Divulgação Caixa-Preta de Avião que caiu em Vinhedo





A caixa-preta do avião ATR-72 que caiu em Vinhedo (SP) na sexta-feira (9) capturou diálogos críticos momentos antes da queda. O copiloto falou sobre "dar potência" à aeronave, numa tentativa de estabilizá-la, enquanto gritos ecoavam na cabine. As informações foram obtidas pelo programa 'Jornal Nacional', da TV Globo, e indicam que os esforços da tripulação não foram suficientes para evitar a tragédia, que resultou na morte dos 62 ocupantes da aeronave , operada pela Voepass , incluindo quatro tripulantes.

De acordo com a transcrição de cerca de duas horas de gravação, feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva percebeu a perda de sustentação e tentou reagir, sugerindo o aumento de potência. No entanto, a aeronave perdeu altitude de forma repentina, e cerca de um minuto se passou entre a percepção do problema e o impacto no solo. A gravação termina com gritos e o estrondo da colisão.

Embora a caixa-preta revele as tentativas de estabilização do avião, a análise do áudio não oferece uma explicação conclusiva para o acidente. Especialistas levantaram a hipótese de formação de gelo nas asas, que poderia ter causado a perda de estabilidade, mas essa teoria ainda não foi confirmada.

Análise em andamento



Os investigadores estão analisando mais dados das caixas-pretas, e o relatório preliminar deve ser concluído em 30 dias, trazendo novas informações sobre o que teria levado à queda do ATR-72.