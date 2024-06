Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou nesta semana que, dos 14 locais de início de incêndios no Pantanal , 12 são fazendas registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e outras duas são áreas próximas a propriedades privadas rurais.

O Ministério Publico do estado não sabe dizer se os incêndios foram propositais.

O MPMS investiga as causas de incêndio, e a Polícia Militar Ambiental (PMA) apura responsabilidades do governo local. No meio tempo, a Força Nacional e a Polícia Federal juntam esforços para conter a crise e investigar os focos de incêndio.

Luciano Loubet, promotor de justiça do Meio Ambiente, revelou que os 14 pontos iniciais dos últimos incêndios espalharam-se para mais de 100 outras propriedades rurais: “Em seis pontos, a Polícia Militar Ambiental já foi ao local fazer investigações. Aguardamos os relatórios.”

Esforços para conter alastro de incêndio

A PMA investiga, com helicópteros, pontos iniciais ainda não investigados. Haverá inquéritos investigativos e, se plausível, ações civis a partir destes.

Loubet comentou ao g1 : "Sabemos que no Pantanal a maior parte dos incêndios acontecem de forma humana, mas podem ser algum incêndio acidental. Então, nosso objetivo é o seguinte: ter um agente público o mais rápido possível fazendo a investigação da causa de incêndio."

O resultado da investigação gerará multas e processos criminais, além da obrigação de trabalhos preventivos a incêndios e recuperação de danos espalhados.

Como é feita descoberta de ponto inicial de incêndio?

A investigação de focos iniciais de incêndio é por imagens de satélite. O Núcleo de Geotecnologias é um dos principais analistas dos dados acumulados pelo MPMS.

As imagens de registro espacial mostram pontos de ignição e início de incêndio. É possível regredir as imagens e entender onde se iniciou.

Com análise de clima, vento e arredores, também é possível entender e projetar como o fogo se espalha.

Incêndio no Pantanal

O ano de 2024 é desastroso para queimadas no Pantanal. Veja alguns números:

- 680 hectares de campo queimados;

- 2000% mais incêndios que em 2023;

- Mais de 3.400 focos de incêndio, contra 157 em 2023;

- Em 2020, ⅓ da área de Pantanal foi queimada; em 2024, o número de foco é 700% maior.

Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO retornando do combate ao incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO durante combate ao incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Fiscais do Ibama durante sobrevoo em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fiscais monitoram brigadas em terra durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Helicóptero da Polícia Federal Rodoviaria (PRF) durante voo de monitoramento do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Cortina de fumaça provocada pelo incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Uma serpente morta por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO fazendo resfriamento do fogo, durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO retornando do combate ao incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO durante combate ao incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil ncêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Cortina de fumaça provocada pelo incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Helicóptero da Polícia Federal Rodoviaria (PRF) durante voo de monitoramento do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Fiscais do Ibama durante sobrevoo em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fiscais monitoram brigadas em terra durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO fazendo resfriamento do fogo, durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Uma serpente morta por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp