Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense

O primeiro semestre de 2024 apresentou a maior quantidade de focos de incêndio no Pantanal e Cerrado desde o início do monitoramento de queimadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em 1988.

De acordo com dados do Inpe, o Pantanal registrou 3.262 focos de 1º de janeiro a 23 de junho deste ano, um número 22 vezes maior do que o observado no mesmo período de 2023.

Esse índice superou o primeiro semestre de 2020, quando foram registrados 2.534 focos. Em 12 meses, o total chegou a 22.116 focos, resultando em muitas críticas à gestão ambiental do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

No Cerrado, o índice de focos de incêndio foi de 12.097 nos primeiros seis meses de 2024, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado.

Especialistas apontam que a falta de chuvas, que impediu que rios transbordassem, e as mudanças climáticas, que alteraram as ações humanas, são alguns dos fatores que contribuíram para o aumento dos incêndios.

Amazônia

Além do Pantanal e do Cerrado, as queimadas na Amazônia também preocupam ambientalistas, sendo as piores em duas décadas.

No primeiro semestre de 2024, foram identificados 12.696 focos de queimadas na região, um crescimento de 76% em comparação com o mesmo período de 2023. Esse resultado só não é pior do que os anos de 2003 e 2004.

A situação atual destaca a urgência de medidas eficazes para a preservação ambiental e o controle das queimadas no Brasil.

A combinação de fatores naturais, como a seca e mudanças climáticas, com ações humanas, exige uma resposta coordenada para mitigar os impactos e proteger os ecossistemas vulneráveis do país.

Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO retornando do combate ao incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO durante combate ao incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Fiscais do Ibama durante sobrevoo em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fiscais monitoram brigadas em terra durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Helicóptero da Polícia Federal Rodoviaria (PRF) durante voo de monitoramento do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Cortina de fumaça provocada pelo incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Uma serpente morta por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO fazendo resfriamento do fogo, durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO retornando do combate ao incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO durante combate ao incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil ncêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Cortina de fumaça provocada pelo incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndios castigam o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Helicóptero da Polícia Federal Rodoviaria (PRF) durante voo de monitoramento do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense Joédson Alves/Agência Brasil Fiscais do Ibama durante sobrevoo em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fiscais monitoram brigadas em terra durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Brigadistas do ICMBIO fazendo resfriamento do fogo, durante incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil Uma serpente morta por conta do incêndio florestal que atinge o Pantanal Joédson Alves/Agência Brasil

Reunião do governo Lula

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede-SP), realizou uma reunião no Palácio do Planalto para definir ações que o governo federal tomará para enfrentar os incêndios no Pantanal e na Amazônia.

Ela se encontrou com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.