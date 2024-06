Reprodução Redes Sociais Gabriely Sabino





Gabriely Sabino, 23, virou notícia ao desaparecer de Piracicaba, São Paulo. Depois de alguns dias sob suspeita de problemas com jogos de azar - precisamente, o “jogo do tigrinho”, reapareceu sem explicações. Agora, há informações que ela fugiu por problemas com agiotas.



O advogado da família - que anteriormente negou envolvimento de Gabriely com jogos de aposta - revelou ao g1 que ela sumiu por ter apostado e perdido R$ 25 mil no jogo do tigrinho , e começou a dever aos agiotas.

Sem coragem de contar aos pais sobre as chantagens, preferiu viajar durante alguns dias sem avisar a família.

O jovem voltou para Piracicaba depois de alguns dias em Mato Grosso, e registrou queixa à Polícia Civil.





O desaparecimento de enfermeira do “jogo do tigrinho”

Ao g1, o advogado contou que conversava com uma moradora de Campo Grande, MS, que ofereceu abrigo para ela. Ela fugiu de São Paulo em segredo.

Após cerca de uma semana, Gabriely ligou para os pais e pediu para eles encontrarem-na no aeroporto. Preocupados, os pais encontraram a filha, que durante alguns dias não quis falar sobre o que aconteceu - mas não demonstrava sinais de violência.

Ela chegou em São Paulo sábado, está bem, e voltou a trabalhar. Não revelou a ninguém a identidade dos agiotas.





O que é o Jogo do Tigrinho?

O jogo do tigrinho é um jogo de apostas online no estilo caça-níquel. Com promessas de ganhos altos e muita publicidade, o jogo virou popular, mas não demorou a ter diversas vítimas de golpe.

O jogo de azar é proibido no Brasil, e as empresas do “ jogo do tigrinho ” burlam as regras para manterem-se na ativa e fugirem de auditações. Por isso são bastante problemáticos: não seguem as leis e nem sofrem punições..