Divulgação Jogo de azar não tem regulação no Brasil e, portanto, é ilegal





Vem fazendo algum sucesso na internet, com ampla divulgação nas redes sociais, o chamado Jogo do Tigrinho , uma espécie de caça-níquel on-line. A mais famosa delas é a Fortune Tiger.

Pela legislação brasileira, jogos em que se depende exclusivamente da sorte para ganhar são considerados jogos de azar e, portanto, dependem de regulação legal específica, como acontece com as loterias em geral. Os jogos de azar não regulados são considerados ilegais , como é o caso do famoso "jogo do bicho".

É uma situação diferente dos sites de apostas regulamentados no país, em que os jogadores arriscam um palpite sobre um jogo de futebol, por exemplo, e o resultado será acompanhado por todos. Neste caso, o apostador não se baseia somente no aleatório (sorte/azar), mas numa análise de desempenho de times e jogadores.

Como se a ilegalidade pura e simples não fosse suficiente, há suspeitas do uso de "contas viciadas" por influenciadores digitais , gerando grandes ganhos para essas pessoas e também para a plataforma do jogo. Forma-se uma propaganda enganosa de sucesso financeiro, e isso, claro, atrai cada vez mais incautos, vítimas do esquema.

Uma dessas influencers tem apenas 20 anos. Larissa Rozendo Fonseca tem mais de 300 mil seguidores em uma rede social. A investigação policial comprovou, de acordo com a Polícia, que ela acumulou ganhos financeiros expressivos, com expansão rápida de seu patrimônio e, segundo a polícia, tudo por conta da divulgação de plataformas de jogos de azar, na linha do "tigrinho".

De férias em Dubai, outra influenciadora, Paulinha Ferreira, foi informada da apreensão de três veículos de luxo de sua propriedade: um Corvette de R$ 1,1 milhão, um Range Rover Velar, de R$ 639.950, e uma Mitsubishi Pajero Sport, de R$ 339.990.

A Polícia divulgou um áudio da influenciadora Mylena Verolayne, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, cobrando R$ 80 mil para divulgar o jogo. Curiosamente, na gravação, Mylena concorda em divulgar, porém não quer jogar e sim apenas simular a aposta.

Para as vítimas fica a lição de maior cautela. "Arriscar uma fezinha", como se dizia antigamente, pode (e deve) ser feito por meio dos jogos lícitos, na linha das loterias, loto, sena, loteria federal, raspe-ganhe etc. E promessas de ganho rápido, fácil e em vultosas quantias, é algo que sempre deve despertar cuidado.