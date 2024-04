Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

O ex- presidente Donald Trump disse, nesta segunda-feira (8), que a decisão sobre o direito ao aborto deveria ser deixada para os estados. A declaração foi feita em um vídeo publicado na sua conta na rede Truth Social.

Trump diz ser "firmemente a favor de exceções para estupro, incesto e vida da mãe", ideia que foi defendida pelo ex-presidente Ronald Reagan (1981-89), também republicano.

“Minha opinião é que agora temos o aborto onde todos o queriam do ponto de vista legal, os estados determinarão por voto ou legislação, ou talvez ambos. E o que quer que eles decidam deve ser a lei do país. Neste caso, a lei do estado”, disse Trump num vídeo publicado na sua conta Truth Social.

“Muitos estados serão diferentes”, continuou Trump. “Muitos terão um número de semanas diferente, ou uns terão mais conservadores que outros, e assim serão. No final das contas, tudo se resume à vontade do povo”, finaliza.

As declarações surgiram após especulações sobre a posição do ex-presidente em relação ao assunto, após o 'The New York Times' publicar que o ex-presidente havia confidenciado a seus assessores sua inclinação favorável a uma proibição federal do aborto a partir das 16 semanas, em fevereiro. Porém, Trump teria hesitado em tornar a opinião pública para evitar descontentamento entre seus eleitores mais conservadores.



