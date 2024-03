Rovena Rosa/Agência Brasil Diversos estados do país estão sob os alertas amarelo e laranja





Com a onda de calor atingindo quase todo o país no fim do verão deste ano , o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (18) alertas devido fortes chuvas para a maioria dos estados do país, que serão válidos até às 10h de terça-feira (19). São quatro avisos de chuvas intensas: dois de perigo e dois de perigo potencial , com diferentes variações de intensidade.





Nos locais a seguir, o volume total de chuva pode chegar a 100 mm em 24h, com ventos de até 100 km/h. Este é o alerta laranja:

• Amazonas;

• Pará;

• Rondônia;

• Mato Grosso;

• Amapá;

• Tocantins;

• Maranhão;

• Piauí;

• Ceará;

• Paraná;

• Santa Catarina; e

• Rio Grande do Sul.

Nas áreas oeste da região sul do país, foi alertado pelo instituto sobre tempestades com risco de queda de granizo.

Para os estados a seguir, poderão chegar a um volume total de chuva de até 50 mm em 24h, com ventos de até 60 km/h. Este é o alerta amarelo, de perigo potencial:

• Amazonas;

• Roraima;

• Pará;

• Amapá;

• Rondônia;

• Mato Grosso;

• Mato Grosso do Sul;

• Tocantins;

• Goiás;

• Maranhão;

• Piauí;

• Ceará;

• Rio Grande do Norte;

• Paraíba;

• Pernambuco;

• Minas Gerais;

• Espírito Santo;

• Rio de Janeiro;

• Paraná;

• Santa Catarina;

• Rio Grande do Sul; e

• São Paulo.

Quais são as classificações dos avisos emitido pelo Inmet?

Amarelo: Nesses casos, as chuvas devem acontecer entre 20 e 30 mm por hora ou 50 mm por dia, com ventos de no máximo 60 km/h. Não há quase nenhum risco de queda de energia elétrica, árvores, alagamentos ou descargas elétricas.

Laranja: O volume de chuva é de 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h. Há riscos de corte de energia, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas.

Vermelho: Este é o pior dos casos. O volume de chuva chega a ser superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia. Há fortes riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizmentos de encostas em cidades com essas áreas de risco.

Ou seja, até o momento, nenhum dos estados chegou no alerta vermelho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp