Reproduçao TV Globo Cachoeira de Paranavaí

Três adolescentes, com idades de 15, 16 e 17 anos, morreram após uma súbita cabeça d'água atingir uma cachoeira em Paranavaí, no noroeste do Paraná. O incidente ocorreu na tarde de domingo (17).

De acordo com informações dos Bombeiros, cerca de oito pessoas estavam no Ribeirão Paranavaí quando o acidente aconteceu. Algumas conseguiram escapar a tempo, porém quatro indivíduos estavam desaparecidos.

Bombeiros e a Polícia Militar (PM-PR) responderam prontamente, encontrando três vítimas, duas mulheres e um homem. No entanto, uma pessoa ainda permanece desaparecida.

As operações de busca foram retomadas na região na manhã seguinte, segunda-feira (18).

Cabeça d'água é um fenômeno repentino que resulta no rápido aumento do nível de rios, lagos ou cachoeiras devido a precipitações em trechos anteriores ou mais altos do curso d'água.

É importante ressaltar que cabeça d'água e tromba d'água são fenômenos naturais distintos e ambos apresentam riscos significativos. A água nessas situações geralmente muda de coloração e carrega consigo mais folhas e galhos.

Os Bombeiros aconselham que as pessoas visitem esses locais sempre acompanhadas por guias ou indivíduos com experiência na área. Caso o rio demonstre qualquer sinal de aumento repentino de volume ou mudança na coloração, é crucial evacuar imediatamente a área e procurar terreno mais elevado nas margens do rio.

