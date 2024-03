Reprodução Perfume Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro lançará sua própria linha de perfume, seguindo os passos de sua esposa, Michelle Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6) pelo maquiador e amigo da ex-primeira-dama, Agustin Fernandez, que será responsável pela venda da fragrância em sua empresa de cosméticos. O produto será lançado em 21 de março, data do aniversário do ex-presidente.

Nas redes sociais, o maquiador compartilhou uma foto do frasco do perfume, que terá as cores verde e amarelo, em referência à bandeira do Brasil. Agustin não revelou os ingredientes que comporão a fragrância.

"Hoje marca o início de uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado em nossa marca um perfume para o homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro!", escreveu o maquiador.

O lançamento do produto foi celebrado nas redes sociais pelos membros da família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, comentou a postagem de Agustin anunciando a data de lançamento e parabenizou-o pela iniciativa.



"Vão ter que te engolir e te cheirar", escreveu o senador.

Perfume Michelle

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, já tem um perfume com seu nome produzido pela empresa de Agustin. A fragrância, chamada de Lady M, faz parte de uma linha de maquiagem e produtos de skincare criada em parceria com Agustin Fernandez, intitulada "Agustin Fernandez by Michelle Bolsonaro".

Nas redes sociais, Michelle frequentemente faz publicações promovendo os produtos. Alguns conteúdos contam até mesmo com a participação do ex-presidente, que já atuou como modelo para sua esposa ao utilizar os produtos de cuidados com a pele.