Reprodução: Flipar Michelle Bolsonaro é ex-primeira-dama da República

Michelle Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais para rebater o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Através do Instagram, a ex-primeira-dama publicou um "Stories" respondendo o petista - ele afirmou que Jair Bolsonaro (PL) está tentando escapar da possibilidade de ser preso.



Na publicação, Michelle ironiza o atual mandatário. "Jair Bolsonaro é o ex mais amado e lembrado do Brasil. Quando vai virar a chave?", escreveu a primeira-dama, nesta terça-feira (5). No vídeo, o presidente teria afirmado que Bolsonaro "sabe que vai ser preso".

O post, porém, traz informações errôneas. Lula, na verdade, disse que o ato de Bolsonaro do dia 25 de fevereiro, realizado na Avenida Paulista, mostrou "um cidadão que sabe que fez caca, que fez burrice, que tentou dar um golpe, que sabe que vai para a Justiça, que sabe que vai ser julgado e que, se for julgado, ele pode ser preso e está tentando escapar".

Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro rebate Lula nas redes sociais

A declaração de Lula aconteceu na abertura da Conferência na Nacional de Cultura ocorrida nesta segunda-feira (4). Na ocasião, o presidente ainda provocou o rival político.

"Quando ele ficou trancado em casa por várias semanas, que não sabia se ele estava chorando, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe, tentando imaginar como ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. Eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse", declarou.

A Polícia Federal investiga Bolsonaro e membros do antigo governo por terem tramado um golpe de estado. Recentemente, o ex-presidente e seus aliados precisou depôr na sede da PF para dar explicações - Bolsonaro, entretanto, permaneceu em silêncio.