Reprodução Instagram/@michellibolsonaro - 25.04.2023 A marca da presidente do PL Mulher é uma parceria com o maquiador Agustín Fernandez

A ex-primeira-dama e atual presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais ao qual faz uma publicidade dos produtos de cuidados com a pele da marca que possui. Para a testagem dos itens, ela utilizou o marido e ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), como "garoto propaganda", e fez os procedimentos nele.

Os produtos passados em Bolsonaro são da marca em que a ex-primeira-dama possui com o amigo do casal, o maquiador Agustín Fernandez.



Na publicação, ela escreve: "Cuidando do meu amor com minha linha de skin care". Na gravação, Bolsonaro aparece sentado e sorrindo, enquanto Michelle faz o tratamento no rosto. O vídeo foi gravado na casa do casal, no Distrito Federal.

A publicidade já conta com mais de 1 milhão de curtidas e 100 mil comentários, elogiando o casal e pedindo a volta do ex-presidente ao poder com o lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade".

A marca está em circulação desde março, e leva o nome da presidente do PL Mulher. No vídeo de lançamento da marca, Michelle aparece ao lado do sócio e amigo, Agustín Fernandez, e diz: "Muitas são as especulações sobre nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida".

O maquiador completa dizendo: "Por isso, decidimos unir forças e, inspirados na nossa amizade, desenvolvemos juntos uma linha completa de skin care que nutre e reafirma a sua pele”.

