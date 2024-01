Fernando Frazão/Agência Brasil - Chuvas devem marcar o final de semana

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro devem ser atingidos por chuvas neste sábado (27) e domingo (28), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O litoral paulista é o que mais pode sofrer com os fortes temporais , já que algumas regiões podem chegar a ter um volume de chuva entre 80 e 100 mm até domingo.

SÃO PAULO

Com mínima de 17°C e máxima de 26°C, a capital paulista deve ter chuvas e trovoadas isoladas durante o dia inteiro no sábado. No domingo, quase nada muda e a mínima deve ser de 18°C com máxima de 28°C.

RIO DE JANEIRO

Já a capital carioca, a tendência é que a mínima chegue aos 21°C, com máxima de 31°C neste sábado. As chuvas devem ocorrer somente pela manhã, com nuvens encobrindo o Sol no resto da tarde. No domingo, poucas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A mínima deve chegar a 22°C e a máxima a 30°C.

SALVADOR



A capital baiana deverá ser atingida por pancadas de chuva e trovoadas durante todo o fim de semana. No sábado, a temperatura mínima deve chegar aos 25°C com máxima de 31°C. Já no domingo, a temperatura deve permanecer estável, com mínima de 25°C e máxima de 32°C.

PORTO ALEGRE

O fim de semana na capital gaúcha deve ser marcada com chuvas e trovoadas isoladas. No sábado, a temperatura mínima deve chegar aos 18°C, e a máxima aos 27°C. No dia seguinte, mínima de 19°C e máxima de 29°C.

GOIÂNIA

No sábado, a capital de Goiás deve começar a manhã com muitas nuvens, com a chuva só vindo de forma isolada durante a tarde e noite. A temperatura mínima deve ser de 21°C com máxima de 31°C. Já no domingo, a tendência é que chova durante o dia todo com trovoadas isoladas, com temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.