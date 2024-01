Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em vários pontos do Brasil nesta sexta-feira (26), prolongando-se até a próxima semana. Até as 10h desta sexta, o Inmet destaca "grande perigo" no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

O alerta aponta para acumulado de chuva acima de 100 mm/dia, com risco significativo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em áreas de risco.

No Rio de Janeiro, o dia começa com chuva intensa pela manhã, seguida por tempo nublado e chuva isolada à tarde e à noite. A temperatura máxima atinge 28°C, e a mínima fica em 22°C. Em São Paulo, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas marcarão o dia, com temperatura máxima de 23°C e mínima de 16°C.

Para lidar com o alerta vermelho, o Inmet orienta: desligue aparelhos elétricos, observe encostas, permaneça em local abrigado, proteja pertences da água em sacos plásticos e obtenha informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O alerta laranja, indicando perigo, foi emitido em diversas regiões do Brasil. Chuvas intensas, ventos fortes (de 60 a 100 km/h), queda de granizo e riscos diversos são destacados. O primeiro alerta vai até às 10h do sábado na região central e no litoral do Nordeste, enquanto o segundo, no litoral Sul e Sudeste, se encerra às 10h da sexta-feira.

Em Salvador, a sexta-feira será nublada com chuvas isoladas, temperatura máxima de 31°C e mínima de 25°C. Palmas segue o padrão, com máxima de 30°C e mínima de 24°C. Em Curitiba, temperaturas mais baixas, mínimas de 14°C e máximas de 22°C, com chuvas previstas para a tarde.

O alerta amarelo, indicando perigo potencial, afeta estados do Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste até as 10h desta sexta-feira. Prevê chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em Belo Horizonte, Brasília e Florianópolis, possíveis pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas podendo chegar a 28°C, 26°C e 25°C, respectivamente.

Quanto ao restante da semana, o Inmet prevê: