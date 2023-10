O conflito entre Hamas e Israel segue intenso. O grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, lançou um ataque a Israel no início do mês, matando ao menos 1.400 e capturando reféns. Itamaraty confirma mais um brasileiro desaparecido em Israel

O Ministério de Relações Exteriores foi informado sobre o desaparecimento de Michel Nisenbaum, de 59 anos, pela Interpol. Um quarto brasileiro está desaparecido em meio aos conflitos entre Israel e Hamas.

A informação foi confirmada pelo Itamaraty e pela Embaixada do Brasil em Israel. Até o momento, ele é o único cidadão que o governo trata como desaparecido.

Desde o início do conflito, três brasileiros foram identificados entre os mortos: Karla Stelzer, de 42 anos; Bruna Valeanu, 24 anos; e Ranani Glazer, também de 24. Eles estavam na festa bombardeada durante os ataques terroristas do grupo radical islâmico Hamas. Até agora, desde o início dos ataques do grupo extremista Hamas contra o território israelense, a guerra ceifou 6,4 mil pessoas e deixou 19,8 mil feridas.

Nesta segunda-feira (23), mais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou no Rio de Janeiro trazendo 209 passageiros e 9 pets que estavam em Israel. Segundo o Itamaraty, este é o último voo da missão de repatriação de brasileiros em Israel.

Ao todo, 1.410 brasileiros foram resgatados de Israel pela operação " Voltando em Paz", que atendeu a todos os cidadãos que desejavam regressar ao Brasil. Três bolivianas também foram transportadas, além de 53 animais de estimação.