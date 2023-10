Divulgação: Ricardo Stuckert - 01/12/2022 Lula e Gleisi Hoffmann

A Deputada Federal GleisI Hoffman (PT-PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, falou sobre o conflito entre Israel e Hamas na tarde desta terça-feira (10), em seu perfil no Twitter/X e apresentou a posição oficial do PT sobre o cenário político da região.

A parlamentar definiu a resposta do governo de Israel aos ataques de sábado (7) como uma “brutalidade ainda mais abrangente contra a população da Faixa de Gaza” e comparou a situação de dois milhões de palestinos a um “campo de concentração”, por estarem há mais de 10 anos “confinados, sem direitos e sem perspectivas [...] sem acesso a água, comida e energia. O que se anuncia, sob pretexto de retaliação militar e segurança do estado, é um massacre com dimensões de um genocídio.”

Gleisi seguiu dizendo que, desde a volta do conflito armado, a posição do PT é a de repudiar a violência e se solidarizar com as vítimas de todas as partes envolvidas. A deputada também reiterou que o partido estimula o governo brasileiro a atuar com firmeza pelo cessar-fogo e defendeu que a única saída pacífica possível é o reconhecimento de dois estados: Israel e Palestina. Ambos com pleno direito à soberania, ao desenvolvimento econômico e às tradições históricas de cada um.





A declaração termina com uma crítica à ofensiva militar do primeiro-ministro “de extrema-direita” israelense, Benjamin Netanyahu, dizendo que ela só irá trazer mais ódio e destruição e pontua que “É hora de todos no mundo, governos e sociedade civil, ajudarem a construir uma solução pacífica e duradoura para essa região, o que necessariamente passa pela desocupação dos territórios palestinos”.