Reprodução Video nas redes sociais mostra multidão correndo após disparos

Um adolescente de 14 anos de idade foi atingido por disparos de arma de fogo durante as comemorações do Dia da Independência do Brasil em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da polícia militar, dois menores de idade foram apreendidos, suspeitos do crime.

O desfile começou às 8 da manhã desta quinta-feira (7) na Avenida Marechal Floriano, no centro da cidade. A expectativa inicial era que 38 instituições civis e militares participassem do evento.

Durante a apresentação de uma banda marcial, formada por adolescentes, pessoas começam a correr enquanto gritam “É tiro!”.

Segundo informações da Polícia Militar , quando a corporação foi notificada sobre a ocorrência, os policiais realizaram buscas na região. Utilizando o sistema de monitoramento do município, os militares identificaram e apreenderam dois adolescentes , que confessaram a participação no crime .

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do adolescente atingido.