YouTube - 07.09.2022 Michelle e Jair Bolsonaro no discurso do 7 de setembro de 2022





Enquanto a cerimônia de celebração do Dia da Independência ocorria com tranquilidade em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua família fizeram uma série de postagens relembrando a mesma data no ano passado e o atentado a faca que ele sofreu em 2018.

Em uma das postagens que o ex-presidente está fazendo, há um vídeo com imagens das celebrações do 7 de setembro do ano passado, quando ele ainda estava na Presidência da República, além de exibir imagens de “motociatas” que ele promovia com dinheiro público.



Bolsonaro também fez diversas publicações com textos e vídeos fazendo uma espécie de “linha do tempo” desde o atentado a faca sofrido por ele em Juiz de Fora - MG, do socorro prestado a ele na data e no dia seguinte, quando ele foi transferido para São Paulo, onde continuou o atendimento médico.

Ao divulgar as imagens, o ex-presidente comentou o conteúdo de suas postagens para reforçar a retórica de “impunidade” pelo atentado e de leniência da Justiça para encontrar e apontar supostos mandantes do atentado - que a Polícia já atestou várias vezes que nunca existiu.

- 06 de setembro de 2018/ 2023.



- 05 anos da tentativa de homicídio em Juiz de Fora/MG (2018).



- Pedi a Deus que a minha filha Laura, então com 7 anos, não ficasse órfã.



- Ele me atendeu (sou- Lhe eternamente grato), ... o preço foi muito alto: a Presidência da República… pic.twitter.com/uTKBXLXIX0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 6, 2023









Facada

Além do próprio Bolsonaro, seus familiares também usaram as redes sociais para relembrar o aniversário do atentado a faca sofrido pelo ex-presidente.

Um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, compartilhou um vídeo com imagens do pai hospitalizado, afirmando que ele “sobreviveu por um milagre de Deus e até hoje agradece as orações/rezas”.

Há 5 anos um ex-membro do PSOL tentou assassinar meu pai por ódio. @jairbolsonaro sobreviveu por um milagre de Deus e até hoje agradece as orações/rezas.



No entanto a pergunta segue sem resposta: quem mandou matar Bolsonaro? pic.twitter.com/oEUZUmFcar — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 6, 2023







A atitude foi seguida por Flávio Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, afirmou que o dia 6 de janeiro é a marca de 5 anos “que um ex-filiado do PSOL tentou matar o presidente @jairbolsonaro”.

Ele também afirmou que “Jair Messias Bolsonaro quase morreu pela mão de um militante de esquerda e, antes de ser presidente, antes de ser um símbolo para a liberdade desse País, Jair Messias Bolsonaro é um pai, é um avô e é o pilar de uma família”.

Para todo mundo e para os livros de história, hoje completam 5 anos que um ex-filiado do PSOL tentou matar o presidente @jairbolsonaro



Para mim e para a minha família, esse dia é um trauma. É o dia em que quase perdemos o nosso Norte, nossa referência. O dia em que quase perdi… pic.twitter.com/2LcnhYjSNp — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 7, 2023





A esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, também relembrou a facada sofrida pelo marido por meio de uma postagem no Instagram.

“Meu marido realizará a quinta cirurgia e tem várias restrições relacionadas aos danos causados pelo atentado. O terrorista, ex-filiado do Psol, que para alguns era um ‘lobo solitário’, mas que teve 4 renomados advogados para atuar em sua defesa. Eu tenho muita fé de que a justiça divina não falha”, escreveu ela.