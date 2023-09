redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Moro foi responsável pela prisão de Lula e, meses depois, tornou-se ministro de Bolsonaro





Após a cerimônia de celebração do Dia da Independência neste dia 7 de setembro, o senador, ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, responsável pela prisão do presidente Lula (PT), chamou a primeira cerimônia do mandato do petista de evento de “vazio, cheio de nada, sem povo na rua”.

Durante a celebração, Lula desfilou em carro aberto com Janja, posou para fotos com os comandantes das Forças Armadas e esteve ao lado de ministros e outras autoridades. Tudo correu dentro da normalidade, sem episódios de violência.

Antes de romperem politicamente em meio a acusações de tentativas de aparelhagem da Polícia Federal, Sergio Moro foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No ano passado, o mandatário proferiu falas de teor golpista e utilizou a estrutura de governo para se favorecer na disputa eleitoral, numa postura que resultou na sua inelegibilidade.

Para Moro, o desfile deste ano em Brasília seria “um reflexo do baixo nível de entusiasmo gerado pelo Governo Lula na população brasileira” que serviria “para lembrar que precisamos retomar a luta vibrante, mas pacífica pela independência”.

7 de setembro vazio, cheio de nada, sem povo na rua, um reflexo do baixo nível de entusiasmo gerado pelo Governo Lula na população brasileira. Serve para lembrar que precisamos retomar a luta vibrante, mas pacífica pela independência. — Sergio Moro (@SF_Moro) September 7, 2023