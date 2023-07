REUTERS/Rei Santos Atirador foi encontro morto na prisão

Um jovem de 19 anos, de Santo André, São Paulo, foi detido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta segunda-feira (10), por suposta ligação com o assassinato dos dois estudantes do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, região norte do estado. Relembre o caso:



De acordo com as autoridades policiais, o suspeito "participou ativamente do crime instigando o atirador a realizar o ataque". Ele foi indiciado por homicídio qualificado.

Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos, eram namorados e foram mortos no dia 19 de junho deste ano

Além do suspeito de assassinar os estudantes, outras quatro pessoas foram presas no decorrer da investigação.

Três homens, com idades entre 35 e 39 anos, foram detidos em Rolândia, e um homem de 18 anos foi capturado em Gravatá, no estado de Pernambuco

Um homem que trabalhava próximo à escola conseguiu conter o atirador de 21 anos, correndo até o local ao ouvir os primeiros disparos. Ele se apresentou como policial e imobilizou o agressor até a chegada de equipes da Polícia Militar. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o suspeito afirmou à polícia durante seu depoimento que não conhecia as vítimas.







O atirador foi encontrado morto em sua cela, em 21 de junho, o logo após sua prisão. O Departamento de Polícia Penal (Deppen) instaurou uma sindicância para investigar o caso, que também está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios de Londrina.