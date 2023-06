redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Polícia prende terceiro suspeito de envolvimento no ataque em escola de Cambé, no Paraná

A Polícia Civil efetuou a prisão de um terceiro indivíduo suspeito de estar relacionado ao ataque na escola estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no estado do Paraná. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Paraná confirmou essa informação.

O suspeito, 18 anos de idade, foi detido na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Detalhes sobre sua suposta participação no crime não foram divulgados. Na segunda-feira (19), uma pessoa de 21 anos também foi presa, e as investigações indicam que ela teria tido participação no planejamento do ataque.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, a prisão foi realizada com a colaboração de policiais do estado de Pernambuco, enquanto as investigações sobre o caso prosseguem sob responsabilidade da Polícia Civil do Paraná.

Anteriormente, o governo do Paraná anunciou que o autor do crime, um ex-aluno da escola, foi encontrado morto em sua cela, onde estava detido desde o dia do ataque. Um relatório preliminar da Polícia Militar indicou que o atirador apresentava sinais de enforcamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) durante a madrugada, e as circunstâncias serão investigadas pela polícia.

