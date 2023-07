Montagem iG / Imagens: reprodução / Twitter - 09.07.2023 Caminhão pegou fogo embaixo de aeronave no Canadá

Um caminhão-pipa pegou fogo embaixo de um avião que estava parado em um aeroporto no Canadá nesse domingo (9). O incêndio teria começado no motor do veículo, de acordo com o site Aviation A2Z .

Para controlar as chamas, ao menos 20 bombeiros foram deslocados ao Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, localizado em Quebec.

Veja o momento:

Air Canada 777 damaged following a ground vehicle fire at Montreal's Pierre Elliott Trudeau Airport. pic.twitter.com/B9XKFJ2rNI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2023

Na ocasião, o avião foi danificado e precisou ser encaminhado para manutenção. No entanto, ninguém ficou ferido.

A porta-voz do aeroporto, Anne Marcotte, disse que o fogo foi controlado rapidamente e os voos do local não foram afetados pelo ocorrido.

Uma investigação também foi aberta para apurar as circunstâncias do incidente, informou o site Airlive.net .

O caminhão levava água potável para os tanques das aeronaves quando pegou fogo.