Reprodução - AP Investigações preliminares mostraram que a falta de cumprimento das exigências de segurança e proteção do edifício causaram o incêndio no prédio residencial, em Dubai

Autoridades da cidade de Dubai confirmaram a morte de, pelo menos, 16 pessoas e mais 9 vítimas com ferimentos por conta de um incêndio em um prédio residencial em Dubai. O edifício era conhecido por abrigar muitos trabalhadores estrangeiros.



No sábado à tarde, logo após o fogo ter se espalhado por todo o local, bombeiros foram acionados chegando "seis minutos depois de terem sido alertados ", de acordo com a Defesa Civil em um comunicado enviado à Agence France-Presse neste domingo.

"As investigações preliminares mostraram que a falta de cumprimento das exigências de segurança e proteção do edifício causaram o incêndio", de acordo com o jornal The National , sediado em Abu Dhabi, citando uma declaração da Defesa Civil.

De acordo com a publicação do jornal CTV News, Naseer Vatanappally, um empresário de Dubai que trabalha como voluntário no consulado indiano em questões de repatriação, disse à agências de notícias The Associated Press que as autoridades identificaram os mortos como seis sudaneses, quatro indianos, três paquistaneses, um camaronês, um egípcio e um jordaniano.

Naseer ainda disse que a polícia estava trabalhando para processar a papelada para enviar os restos mortais de volta para suas terras natais.





No domingo, marcas de carvão podiam ser vistas no prédio de cinco andares , que também abriga uma mercearia, uma tabacaria e outros negócios no andar térreo. A fita amarela da cena do crime da polícia isolou o prédio, que também ainda tinha uma forte presença policial.