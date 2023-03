Reprodução Twitter / @BHeMeupais Incêndio atinge Instituto de Educação de Minas Gerais - 22.03.2023

Um incêndio atingiu uma sala do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), nesta quarta-feira (22), na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros , 14 pessoas, entre alunos e funcionários, foram resgatadas e levadas para o Hospital João XXIII .

As vítimas não apresentaram queimaduras, mas sentiram mal-estar após inalar fumaça, segundo a corporação. Algumas pessoas também foram atendidas apresentando estado de choque.

Professores relataram à mídia local que não ouviram o alarme de incêndio





O fogo teria começado em uma sala de aula no primeiro andar da escola, por volta das 9h45, segundo informações preliminares. A escola foi evacuada completamente às 10h10, com a ajuda de quatro viaturas e 12 militares do Corpo de Bombeiros, que trabalharam para combater as chamas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente no local com quatro ambulâncias, para prestar assistência aos alunos e funcionários.

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na escola no momento do incêndio. Seis crianças foram retiradas do local juntamente com os demais.

A Defesa Civil de Belo Horizonte aguarda a liberação e resfriamento da área afetada para realizar vistoria de risco.

