Reprodução - ABCNews Trabalhador salva companheiros de mina que desmoronou na República do Congo

Um vídeo que se tornou viral na República Democrática do Congo mostra o momento em nove mineiros emergem de uma mina de ouro que desmoronou.

O incidente ocorreu na província de Kivu do Sul durante fortes chuvas no último sábado (25) e contou com um personagem heróico.

No vídeo, um homem pode ser visto tentando cavar a encosta íngreme com uma pá, enquanto outros homens apenas observam.

De repente, um minerador surge dos escombros e desce a encosta, surpreendendo a todos os outros. O que estão envoltam gritam de alegria e aplaudem.

O mesmo homem chega a abandonar a pá e começa a cavar o bucaro com as próprias mãos. Logo em seguida, outros mineiros começam a sair dos escombros, totalizando nove pessoas em cerca de dois minutos.

Acidentes como este são frequentes nas minas da República do Congo, que frequentemente carecem de equipamentos e procedimentos de segurança adequados.

Recentemente, dois mineiros perderam suas vidas em incidentes similares em uma escavação informal próxima a esta no início de março.

