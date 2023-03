Fernando Frazão/Agência Brasil - 23/03/2023 Passageiros aguardam no embarque da estação Palmeiras-Barra Funda, linha 3 do Metrô, durante a greve dos metroviários em São Paulo

Após mais de um dia de paralisação no Metrô de São Paulo , os funcionários resolveram aceitar a proposta feita pelo governo do estado para o pagamento do abono salarial e decidiram encerrar a greve. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (24), às 9h40.

A greve que chegou a entrar em seu segundo dia, atingiu as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelh e 15-Prata.

Logo depois do acordo, o Metrô acionou o plano de contingência e alguns trechos voltaram a operar parcialmente. No entanto, a Linha 15 - Prata segue totalmente fechada.

A oferta feita pela governo estadual durante a madrugada desta sexta (24) foi duramente criticada pelos dirigentes durante a assembleia. No entanto, eles defenderam o encerramento da paralisação para que ela não avançasse no final de semana.

"Embora a proposta seja ruim, seja muito pouco, a gente acha importante aceitar essa proposta e sair da greve por cima. Porque não existe condições da gente continuar a greve no final de semana", defendeu a presidente do Sindicato dos Metroviários.

A proposta do governo contempla o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$ 2 mil e a instituição de Programa de Participação nos Resultados de 2023, a ser pago em 2024. Além disso, o estado também se comprometeu em não descontar os dias de greve e afirmou que não haverá punições aos metroviários.

