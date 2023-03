Fernando Frazão/Agência Brasil Metrô de São Paulo funciona parcialmente em três linhas

A prefeitura de São Paulo decretou ponto facultativo nas repartições públicas da capital paulista por conta da greve dos metroviários . A medida, que foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24), foi imposta pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP).

Durante o início da madrugada de quinta-feira (23), parte dos funcionários do metrô entraram em greve e suspenderam as operações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata (monotrilho). A categoria exige o pagamento de abonos salariais de Participação nos Resultados referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Segundo o Sindicado dos Metroviários, os funcionários também pedem a revogação de demissões por aposentadoria e outros desligamentos realizados em 2019, além do fim das terceirizações e a abertura de concurso público para o Metrô de SP.

Além da prefeitura, nesta sexta-feira (24), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) também decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da capital e região metropolitana de São Paulo. A decisão também foi publicada no Diário Oficial.

