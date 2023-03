Reprodução: Pixabay - 22/03/2023 Caranguejo

Um avião precisou arremeter no Aeroporto de Vitória , capital do Espírito Santo, devido a um caranguejo que estava na pista na noite da última segunda-feira (20). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o piloto informando aos passageiros sobre o procedimento.

"Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista [risos], acredite se quiser", disse o piloto.

"Então daqui a 10 a 15 minutos receberemos autorização para prosseguir no pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo, mas motivo alheio à vontade todos da tripulação, espero contar com a sua compreensão", finalizou o comandante.

Caranguejo na pista faz avião arremeter no Aeroporto de Vitória pic.twitter.com/s0Zxj46CWZ — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) March 22, 2023

Segundo o comandante, enquanto o avião arremetia, uma equipe do aeroporto iria fazer uma vistoria no local e recolher os animais.

No entanto, a empresa que administra o aeroporto de Vitória, Zurich Airport Brasil, afirmou que apenas um caranguejo estava na pista. Por causa dele, a equipe de fauna do terminal foi acionada.

Segundo a concessionária, o avião pousou em segurança cerca de 10 minutos depois do aviso do piloto.

