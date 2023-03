Joédson Alves/ Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou sua visita aos Emirados Árabes . Ele viajará para o país logo depois de participar de todos os compromissos que possuem na sua agenda na China .

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o chefe do Executivo federal irá se reunir com o sheik Mohammed bin Zayed, emir de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos no próximo dia 31.

Os dois países vão debater quais os caminhos que podem seguir para aumentar o comércio bilateral e investimentos da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi na economia do Brasil.

A Autoridade de Investimento de Abu Dhabi possui uma reserva de aproximadamente US$ 800 bilhões. O governo dos Emirados Árabes tem buscado oportunidades em diversos locais do mundo para fazer investimentos e o Brasil faz parte das regiões avaliadas pelos emiradenses.

O convite para Lula visitar o país surgiu após o chanceler Mauro Vieira ter feito um encontro no começo do mês, na Índia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes, xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Lula na China

Lula ficará no país asiático entre 26 e 31 de março. Será sua primeira visita ao local neste primeiro mandato. Nos seus dois primeiros mandatos, o presidente esteve em solo chinês em 2004 e 2009.

Ministros, governadores, parlamentares e empresários estarão ao lado de Lula durante a viagem. Ele terá reuniões com o presidente da China, Xi Jinping, primeiro-ministro da China, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji.

O presidente da República ainda passará por Xangai para visitar a sede do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics (Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia). Ele é o principal articulador para que a ex-presidente Dilma Rousseff administre o banco.





