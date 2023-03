Divulgação As chamas atingiram uma sala do 6º andar do prédio onde fica comando da Marinha

Um incêndio atingiu o edifício do Comando da Marinha , localizado na Esplanada dos Ministérios em Brasília, na manhã deeste sábado (18). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h para atender a ocorrência.



As chamas atingiram uma sala do 6º andar do prédio, onde armários foram queimados e uma janela estourou devido ao calor intenso. Oito viaturas e 30 militares foram mobilizados para controlar o incêndio.

Os bombeiros estabeleceram uma linha de mangueira para acessar a sala em chamas e em cerca de 5 minutos o fogo foi controlado. Felizmente, não houve vítimas e a perícia do CBMDF irá investigar as causas do incêndio.

A Marinha do Brasil , por meio do Comando do 7º Distrito Naval , divulgou uma nota informando que o incêndio ocorreu em uma sala do 6º andar do prédio principal do Comando da Marinha, por volta das 6h10min.



O prédio foi rapidamente evacuado e o Corpo de Bombeiros Militares foi acionado, conseguindo controlar o incêndio em menos de uma hora.

A perícia já está sendo realizada no local e as medidas administrativas necessárias serão tomadas. Não houve vítimas e os danos materiais foram pequenos.

