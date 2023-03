Joédson Alves/ Agência Brasil - Brasília 14/03/2023 Luiz Inácio Lula da Silva deve ir à Europa em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer uma parada na Europa após sua vigem à China, informou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Segundo Alckmin, o petista deverá se encontrar com membros da União Europeia para destravar acordos do Mercosul.

Na sexta-feira (17), Alckmin se reuniu com a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, para discutir tratados do país e agilizar as negociações entre os dois blocos econômicos. Em conversa com os jornalistas, o vice-chefe do Planalto ressaltou que a colaboração dos blocos fortalecerá a parceria entre europeus e sul-americanos.

“A União Europeia é o maior investidor do mundo no Brasil, mas não havia encontro de cúpula entre Brasil e UE desde 2014. O presidente Lula deve ir, depois da China, à Europa. Eu acho que a presença de Margrethe aqui no Brasil e, provavelmente logo, a visita da presidente da União Europeia mostram essa aproximação permanente entre Brasil e União Europeia”, disse Alckmin.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também deve agendar uma visita ao Brasil para as próximas semanas. Margrethe ressaltou que o acordo entre Mercosul e União Europeia é prioridade de todos os países do bloco neste momento.

“Existe a expectativa de que a nossa presidente venha ao Brasil. Entendo que é chegada a hora. Esse é o momento em que precisamos tratar desse tema, do acordo Mercosul-União Europeia, com prioridade”, disse Margrethe.

Lula na China e Emirados Árabes

Lula tem uma viagem marcada para a China para o dia 26 de março. Ele se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, para debater acordos comerciais e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

O petista tenta convencer o líder chinês para aderir a um acordo de paz entre os países. Segundo a Ucrânia, Xi Jinping tem colaborado com Vladimir Putin nos ataques.

A comitiva petista contará com ministros, deputados e com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL). O Planalto quer mostrar a importância da China para o Brasil e estreitar laços entre os países.

Lula ainda estuda ir aos Emirados Árabes Unidos, após o convite feito pelo presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. A viagem para o Oriente Médio, porém, ainda não foi confirmada pelo Planalto.