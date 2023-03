Reprodução/redes sociais Casa incendiada em Natal

Criminosos armados atearam fogo em três casas no bairro de Igapó, na Zona Norte de Natal, na madrugada deste sábado (18). Este é o quinto dia de ataques no Rio Grande do Norte .



De acordo com o jornal local Tribuna do Norte, os moradores foram expulsos das casas pelos criminosos antes do fogo ser ateado. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas, e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Depois do fogo ser contido, as construções e móveis ficaram completamente destruídos. Desde que a onda de atentados começou no estado, essa é a primeira vez que os ataques foram direcionados a residências.

Onda de ataques no RN

O Ministério da Justiça e o governo do estado descobriram que duas organizações criminosas rivais se aliaram para praticar ataques no Rio Grande do Norte. As facções fizeram uma trégua temporária para causar terror e cometer crimes na região.

De acordo com o governo federal, os ataques estão sendo realizados por duas facções que se uniram porque não aceitaram a transferência de chefes do Sindicato do Crime - principal organização criminosa do Rio Grande do Norte - para fora do estado, em janeiro deste ano. O governo já se preparava para uma possível retaliação.



O Primeiro Comando da Capital (PCC) tem brigado com o Sindicato do Crime para comandar as rotas internacionais de cocaína para a Europa a partir do estado nordestino. A organização, que surgiu em presídios de São Paulo, encontrou uma oportunidade de reivindicar melhorias nas condições dos presídios.

Familiares se reuniram e fecharam rodovias como forma de protesto para que as demandas do PCC fossem atendidas. A governadora Fátima Bezerra relatou que iria pedir uma investigação para saber se os presos estavam recebendo comida estragada e sofrendo torturas.

