Reprodução / GloboNews - 15.03.2023 Ônibus foram incendiados em noite de ataques no Rio Grande do Norte

Nos últimos cinco dias, o estado do Rio Grande do Norte registrou pelo menos 259 ataques criminosos a prédios públicos, comércios e veículos, organizados e comandados por uma facção criminosa da região.

Segundo a polícia, os ataques estão diariamente perdendo força, desde a última terça-feira (14). O primeiro dia de terror registrou 103 ocorrências. No total, pelo menos 48 cidades no estado sofreram com os ataques.

Embora a S ecretaria de Segurança Pública tenha divulgado esses números, os representantes do órgão admitem que ainda pode ter casos não registrados oficialmente, pois dependem de análise da Polícia Civil .

Até agora, o governo não havia divulgado nenhum balanço oficial. As autoridades de segurança suspeitam de uma aliança entre facções rivais, para a execução dos atos.

Penintenciárias do estado foram alvo de denúncias de maus tratos, superlotação e violações dos direitos humanos, como por exemplo, distribuição de comida estraga aos detentos.

