Rovena Rosa/Agência Brasil - 22/02/2023 Arquivo: São Sebastião - Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo.

Há exatamente um mês, o litoral norte paulista, mais precisamente a cidade de São Sebastião , sofreu com uma tempestade trágica. Os danos foram irreparáveis com a morte de 65 pessoas e outraa famílias desabrigadas e desalojadas.

Na última sexta-feira (17), a prefeitura autorizou o retorno de cerca de 270 famílias que haviam sido impedidas de voltar para suas casas por razões de interdição no local. A medida veio após verificação e inspeção dos imóveis como mais um passo para recuperação da cidade após a catástrofe.

A prefeitura do município, em parceria com os governos estadual e federal, anunciou a construção de 900 imóveis do modelo Minha Casa, Minha Vida para as vítimas.

Pelo menos 11 áreas foram indicadas pela administração municipal. A expectativa é de que as primeiras unidades fiquem prontas dentro de 150 dias.

Um mês após o maior volume de chuvas já observado atingir a região

Entre os dias 18 e 19 de fevereiro, feriado de Carnaval , a cidade litoranea de São Sebastião registrou mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas , volume nunca observado no país em tão curto período.

As fortes chuvas causaram deslizamentos e alagamentos, com bloqueio de estradas e rodovias destruídas, pessoas desabrigadas, deixando moradores e turistas ilhados. A região ficou toda em estado de alerta.

A situação fez com que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), transferisse seu gabinete para São Sebastião . Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o local acompanhado de ministros e anunciou medidas para ajudar as famílias afetadas pelo desastre.

No dia 23 de fevereiro, o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico , da Marinha do Brasil, aportou em São Sebastião para oferecer suporte às vítimas.

A embarcação disponibilizou um hospital de campanha com 200 leitos , Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e médicos de várias especialidades para atender a população afetada pelo desastre. Ainda no mesmo mês, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes , deu início à elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil , que tem como objetivo estabelecer estratégias para a gestão de riscos e desastres no Brasil.

A Prefeitura de São Sebastião iniciou no começo de março uma operação para verificar a situação das edificações afetadas pelas chuvas que ocorreram na região. Denominada de Operação Desmonte , o objetivo era avaliar quais imóveis estavam condenados e precisavam ser interditados.

Na Vila do Sahy , uma das áreas mais atingidas, 70 casas foram interditadas de forma definitiva. No bairro Itatinga, outras nove residências sofreram o mesmo destino.

Enquanto isso, o governo de São Paulo busca por terrenos que possam ser utilizados para a construção de novas casas para as vítimas.

