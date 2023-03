Reprodução/Ansa - 26.02.2023 Naufrágio aconteceu há três semanas

O número de mortos no naufrágio na costa de Cutro , na região da Calábria, na Itália, no último dia 26 de fevereiro, subiu para 87 neste sábado (18), após as autoridades italianas localizarem mais uma vítima da maior tragédia com migrantes dos últimos anos.

O corpo de um homem de 40 anos, cuja identidade não foi revelada, foi recuperado nesta manhã após ser encontrado por pescadores quase três semanas depois do naufrágio.

A tragédia de Cutro teve vítimas prevalentemente de quatro nações em crises profundas: Síria, Afeganistão, Irã e Iraque. A recuperação do corpo foi realizada por mergulhadores da Autoridade Portuária de Crotone.



