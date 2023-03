Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal deflagrou operação neste sábado

Quatro mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária são cumpridos neste sábado (18) pela Polícia Federal (PF) em Boa Vista (RR). Os alvos são suspeitos de envolvimento em uma organização criminosa que recrutaria mulheres e meninas para serem exploradas sexualmente em garimpos ilegais na Terra Indígena Yanomami. Os mandados foram expedidos pela Vara de Crimes contra Vulneráveis da Justiça Estadual de Roraima.



De acordo com a PF, as investigações começaram na última terça-feira (14), quando uma adolescente de 15 anos foi resgatada durante uma abordagem no Rio Mucajaí. Ela estaria sendo vítima de exploração sexual em garimpos da região.

A PF conseguiu identificar, então, pessoas que estariam envolvidas em um esquema de envio de mulheres e meninas para serem exploradas sexualmente em regiões de garimpo.

Através de perfis falsos nas redes sociais, os aliciadores entravam em contato com mulheres e adolescentes, oferecendo oportunidades de trabalho no garimpo nas mais diversas áreas, inclusive a prostituição, com ganhos irreais.

Depois de serem enganadas, as mulheres eram buscadas por um motorista do grupo criminoso e levadas até uma pista clandestina, de onde eram levadas de avião até a área do garimpo.

Chegando no local, em condições de extrema precariedade, as vítimas eram informadas que seriam cobradas em até R$ 10 mil pelo transporte, gerando uma dívida inicial com os criminosos. Além disso, a alimentação e moradia era cobrada, aumentando a dívida e impedindo as mulheres e meninas de deixarem o local.



Na tentativa de quitar a dívida, as vítimas realizavam até 15 programas por noite. Aquelas que se recusassem a se prostituírem eram ameaçadas pelos criminosos.

Segundo as investigações da PF, os principais suspeitos de envolvimento direto com a ação são duas irmãs e o marido de uma delas.

