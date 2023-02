Reprodução / TV Globo Prédio de onde o menino caiu no Andaraí, acima dois lances do piso térreo

A mãe de Hallan Luiz Silva Ramos Ventura , menino que morreu ao cair da janela de apartamento no Rio de Janeiro , no domingo (26), disse em depoimento à polícia , que havia deixado a responsabilidade de olhar os três filhos com o sobrinho, Luiz Henrique , que é maior de idade. A mãe teria saído para um passeio de barco até a Ilha Grande.

Jéssica Silva Ramos chegou à delegacia sem mostrar o rosto e desmaiou na porta da 20ª distrital em Vila Isabel.

Jéssica saiu para o passeio na Ilha Grande às 5h de domingo. A avó dos garotos não estava no apartamento e os três filhos de Jéssica ficaram sob a tutela do sobrinho Luiz Henrique.

Em depoimento, Jéssica contou que, na noite de sábado (25) “pessoalmente havia combinado com Stephan, pai de Hallan e Davi, de pegar os dois até as 10h de domingo”. Mas o ex-marido não respondeu.

O primo das crianças deveria deixar o filho caçula na casa da madrinha do menino. Ele iria com com as três crianças, mas voltaria para casa com os dois mais velhos. Já na casa da madrinha, Luiz Henrique deveria esperar o ex-marido buscar os outros dois primos.

Jéssica disse que por volta das 7h de domingo mandou mensagens para Stephan (ex-marido). Luiz Henrique chegou a perguntar que horas o ex da tia apareceria.

O último contato com Luiz Henrique teris sido feito às 9h, quando lhe pediu para dar banho nas crianças e esperar o Stephan.

“Por volta das 11h, Stephan respondeu às mensagens de Jéssica, afirmando que tinha ocorrido um imprevisto, pediu desculpas por não ter buscado as crianças mais cedo e afirmou que iria naquele momento”, diz a declaração.

Jéssica reiteirou que não sabia que Hallan e Davi estava sozinhos no apartamento.

