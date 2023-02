Reprodução / TV Globo Prédio de onde o menino caiu no Andaraí, acima dois lances do piso térreo

Hallan Luis Silva Ramos Ventura, de apenas 5 anos, caiu do segundo andar e morreu na hora . O corpo da criança ficou estirado na calçada do prédio, na Rua Dona Amélia, no bairro de Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro . Ele morava com a mãe e dois irmãos, um de 9 e outro 3 anos.

Na hora da morte, apenas o irmão mais velho estava em casa, o menor foi deixado com familiares da mãe, identificada com Jéssica.

À Polícia Civil, testemunhas que era comum verem as crianças sozinhas em casa sem os responsáveis. Os policiais militares relataram que ouviram de testemunhas que a mãe teria saído para um passeio de barco.

A polícia foi até o apartamento e encotrou em "estado deplorável, com bagunça e deterioração". A polícia ainda tenta encontrar a mãe da criança.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.