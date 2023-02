Reprodução Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foram identificados como os autores da chacina

Morreu a s étima vítima da chacina em um bar no Bairro Jardim Lisboa, em Sinop, a 504 km de Cuiabá, no Mato Grosso , na noite desta terça-feira, 21,

Eliseu Santos Silva, 47 anos, estava internado no Hospital Regional de Sinop , mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Alvejado junto com outras seis pessoas, após dois homens não aceitarem perder duas partidas de sinuca.

De acordo com a Polícia Militar , os autores do crime foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira de 30 anos e Ezequias Souza Ribeiro de 27 anos .

O delegado da Polícia Civil, Braulio Junqueira, disse que as vítimas foram assassinadas com tiros à queima-roupa por Edgar e Ezequias .

O delegado Junqueira disse que Edgar se apresentava como pedreiro, uma "espécie de construtor", e "andou pegando umas obras, não entregou, pegou o dinheiro antecipado comprou a caminhonete, armas" .

O comparsa, segundo a polícia, tem passagens por transporte ilegal de madeira, já foi preso por formação de quadrilha e porte ilegal de armas, entre outros crimes.

A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva dos suspeitos. Testemunhas afirmaram à polícia que cerca nove pessoas estavam no local. Na manhã desta quarta as vítimas foram identifcadas pela Polícia Civil:

Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, 36; Larissa Frasao de Almeida, 12; Orisberto Pereira Sousa, 38; Adriano Balbinote, 46; Josué Ramos Tenório, 48; o dono do bar Maciel Bruno de Andrade Costa, 35; e Eliseu Santos Silva, 47.

