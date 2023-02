Divulgação - 22.02.2023 Tarcísio de Freitas durante reunião com órgãos envolvidos no amparo à população do Litoral Norte

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (22), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , afirmou que acionou a Justiça para conseguir autorização para retirar famílias de casas que estão em áreas de risco no Litoral Norte do estado.

De acordo com o político, a remoção compulsória, entretanto, será feita em último caso. Ele afirmou que o intuíto da autorização é garantir a segurança da população.

"A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança e, em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória".

Ainda segundo Tarcísio, o policiamento em todos os locais afetados serão reforçados para ajudar no trabalho de convencer os moradores a deixarem suas casa e evitar saques as residências.

"A gente está tendo uma dificuldade muito grande de convencimento. Ontem trouxemos 80 policiais do Choque para cá pra fazer policiamento e impedir saques. Hoje vão chegar mais 300 PMs pra reforçar a segurança e impedir saques. À noite nós ingressamos com uma ação na Justiça para que a Justiça nos permitisse fazer, em último caso, a remoção das pessoas que estão em residência em área de risco", afirmou o governador.

O governador ainda confirmou o retorno do abastacimento de água em São Sebastião . Em nota a Sabesp também confirmou a informação.

Saques à doações

Nesta quarta (22), Tarcísio também afirmou que criminosos têm saqueados cargas de doações de veículos que estão chegando ao litoral para atender às vítimas dos deslizamentos de terra.

Segundo o político, ainda não há informações detalhadas de quem são os saqueadores e quais áreas estão sendo saqueadas. No entanto, o governador diz que o Batalhão de Choque foi acionado para tentar controlar a situação e evitar novos roubos.

"Estão saqueando caminhonetes com mantimentos doados. Coloquei o choque agora para acabar com isso", destacou.

Até agora, o temporal que devastou o Litoral Norte do estado já matou 48 pessoas (sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba). Equipes de resgate continuam a procurar cerca de 57 pessoas que ainda continuam desaparecidas. As buscas acontecem, sobretudo, nos bairros da costa sul de São Sebastião, como Vila do Sahy e Juquehy.

Ainda segundo Tarcísio, alguns moradores que recorreram a abrigos instalados na região optaram por voltar para suas casas com medo dos saques, mesmo com o risco de novos desastres.

"Algumas pessoas saíram para abrigos e tiveram casas saqueadas. Aí deixaram os abrigos e não querem sair. Algumas, simplesmente não querem sair", pontuou Tarcísio.

Até o momento momento, já foi liberado R$ 7 milhões pelo governo do Estado para as primeiras despesas dos munícipios com os desastres, no entanto, o governador estima a liberação de mais verba no decorrer dos dias.

