Alan Santos/PR - 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estaria planejando comparecer ao funeral de Elizabeth II

Nesta quarta-feira (22), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , disse que o russo Vladimir Putin cometeu um "grande erro" ao anunciar o cancelamento da participação russa no último tratado de controle de armas nucleares , o New Start.

O comentário de Biden foi feito à imprensa ao chegar ao Palácio Presidencial em Varsóvia, na Polônia, para uma cúpula do grupo Bucareste 9.

Putin anunciou a saída do tratado nessa terça-feira (21) , em sua declaração anual.

A Rússia e os Estados Unidos ainda têm arsenais de armas nucleares da Guerra Fria. O acordo assinado pelos dois países em 2010, com validade até 2026, no entanto, visa limitar a produção desse tipo de armamento.

"Sou forçado a anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas", disse.

A decisão de Putin soou como um alerta ao Ocidente . O russo alega que as pessoas em Washington querem retomar os testes nucleares. Para ele, o Ministério da Defesa da Rússia e a corporação nuclear também deveriam estar prontos para testar as armas nucleares russas, caso necessário.

"É claro que não faremos isso primeiro. Mas se os Estados Unidos realizarem testes, então nós o faremos. Ninguém deve ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída", disse o presidente russo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.