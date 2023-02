Reprodução Incêncio atinge casa de música eletrônica em Itajai, Santa Catarina

Um incêndio de grandes proporções atinge a famosa casa noturna Warung Beach Club , na Praia Brava, em Itajaí (SC), nesta quarta-feira (22).

Fãs de música eletrônica compartillharam diversos vídeos do incêndio que destriuiu completamente o prédio da casa noturna. Assista aos vídeos:

caralho o warung 😭 pic.twitter.com/iYbrmVkhIb — vítor hugo 🇧🇷 (@vitoruces) February 22, 2023

O Corpo de Bomeiros de Itajaí ainda não informou se há ocorrência de vítimas do incêndio.

Matéria em atualização*

