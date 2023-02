Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão, Esther Dweck

Esther Dweck , a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos , estava no litoral norte de São Paulo , passando o feriado de Carnaval , quando a r egião foi afetada pelo temporal no último domingo (19) . Ela precisou ser retirada de helicóptero e retornou para a capital do estado.

Uma nota divulgada pela equipe do ministério disse que ela precisou embarcar em helicóptero das Forças Armadas.

"A ministra agradece o trabalho dos militares que a deslocaram até uma área segura do município de São Sebastião, para que de lá ela pudesse se dirigir até a capital paulista. Esther Dweck agora se soma aos esforços de governo para planejar e executar medidas emergenciais em favor da população atingida", relatou o governo.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o litoral norte de São Paulo recebeu, no domingo, a chuva mais volumosa já registrada no país. Foram 683 milímetros acumulados.

Vítimas

O número de mortes é de 47 pessoas , sendo 46 em São Sebastião e uma em Ubatuba .

De acordo com o governo estadual de São Paulo, sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças.

A Secretaria de Estado da Saúde informa que foram atendidos 18 adultos e cinco crianças , até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, seis estão em estado grave e 13 estáveis. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris, unidade de saúde em Guarulhos (SP).

Os esforços de resgate se concentram em bairros mais atingidos, principalmente, nos da costa sul de São Sebastião, entre eles, a Vila do Sahy , região que teve o maior número de vítimas.

Outro bairro severamente afetado pelo desastre foi Juquehy . Entre segunda (20) e terça (21), o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra no local. O bairro é afastado e seus acessos por terra estão bloqueados devido ao desastre.

