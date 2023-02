Reprodoção - DER-SP Região de Boiçucanga - Rodovia Rio-Santos

O tenente-coronel Hengel Ricardo , responsável pelas operações no Litoral Norte, disse em entrevista à Tv Globo, que equipes da Defesa Civil realizam buscas no ponto de bloqueio total da Rio-Santos , nesta quarta-feira (22) , na altura da Praia Preta .

A região foi uma das mais afetadas pelos deslizamentos e há pessoas desaparecidade e diversos carros soterrados.

"Ainda estamos com o ponto de interrupção na Praia Preta, em Juquehy. Estamos mandando uma equipe de busca hoje porque há carro soterrado nessa região. Tem a preocupação se ainda está com vitima lá, muitas vezes pode ter sido surpreendido na hora que estava passando pela estrada", esclareceu.

O número de desaparecidos, segundo a Defesa Civil , subiu para 57 e as atividades de buscas continuam especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila do Sahy , que registrou maior números de vítimas e também o bairro de Juquehy .

Vila do Sahy, onde foram encontradas a maioria das vitimas, há cerca de 50 casas soterradas e também no bairro pantanal, em Juquehy.

Trechos da entrevista:

"Uma família que está soterrada lá, um casal e uma criança que estão soterradas".

"Como a gente já tem a localização de onde estão, não é indicado entrar com máquina pesada"



"Maquinário é muito agressivo para trabalho de busca, que precisa ser manual e bastante cirúrgico", completou.



