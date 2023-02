Divulgação Defesa Civil São Luis do Paraitinga adia Carnaval após alagamentos

Após fortes chuvas atingirem a região e provocarem alagamentos e o desalojamento de 700 pessoas, a prefeitura de São Luis do Paraitinga adiou as programações para o Carnaval deste ano , sem data prevista para acontecer. O prefeito decretou estado de calamidade pública.

Após conclusão de reunião, em conjunto com o setor de turismo, a Associação Comercial da cidade, representantes dos blocos e vereadores , na tarde desta segunda-feira (13), foi decidido por unanimidade, que a cidade não tem condições para realizar a festa nos próximos dias , prevista anteriormente para acontecer entre 17 e 21 de fevereiro.

A prefeitura chegou a divulgar uma nota oficial onde informa que [as autoridades] "decidiram, em consenso, adiar as festividades de Carnaval 2023 em razão das cheias do Ribeirão do Chapéu e Ribeirão do Pinga, que assolaram a Vila do Distrito de Catuçaba, deixando mais de 700 pessoas desalojadas".

As chuvas intensas cusaram o encharcamento do solo e resultaram deslizamentos de encostas, obstruíram vias e estradas, provocando também a derrubada pontes de acesso ao município, além do transbordamento do Rio Paraitinga, que atravessa toda a cidade.

O rio estava 4 metros acima do nível normal ainda ontem e há previsão de mais chuvas nos próximos dias. A defesa civil está em estado de alerta.

