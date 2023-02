Reproduçao TV Globo Desabamento em São Gonçalo deixa uma mulher morta e três desaparecidos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher morreu durante os desabamentos de duas casas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio , na noite desta segunda-feira (13).

O desabamento aconteceu em uma casa na Rua Antônio Félix, onde encontraram o corpo de Roseli de Castro, de 52 anos. No local, não houve registro de outras vítimas.

Contudo, há outros casos parecidos em diferentes ruas do bairro do Engenho Pequeno. Uma mulher foi resgatada com vida pelos bombeiros, que permanecem em buscas na manhã desta terça-feira (14) para localizar um casal e uma criança. Não é possível informar as as vítimas são da mesma família.

Equipes atuavam para encontrar outras vítimas de desmoronamento na Rua Aidea Barreto Couto. Os militares resgataram Raíza Dias, de 29 anos, com vida. A mulher foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres e segue com quadro estável.

Os trabalhos contam com apoiso do quarteis de São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Barra da Tijuca, além do Grupamento de Busca de Salvamento e equipes de cães e drones. Nas redes socais, moradores publicaram vídeos da ação dos bombeiros no bairro.

