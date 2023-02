Ricardo Stuckert Lula está nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar de uma série de eventos nesta sexta-feira (10) nos Estados Unidos . Ele iniciará o dia com uma audiência com o senador Bernie Sanders , no Blair House . A reunião com o presidente Joe Biden ocorrerá no fim do dia.



O primeiro compromisso do petista ocorrerá às 10h30 (horário de Brasília). Ele conversará com Sanders e, às 11h15, irá se reunir com deputados do Partido Democrata. O encontro tem sido tratado como caráter político.

Ao meio-dia, o chefe do Executivo federal do Brasil se encontrará com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO).

Às 15h30, Lula terá o primeiro contato com Joe Biden e fará a foto oficial. Meia hora depois, realizará uma reunião privada no Salão Oval da Casa Branca. Às 16h30, acontecerá um evento ampliado na Cabinet Room.

O governo brasileiro terá como principal pauta o meio ambiente e a mudança climática. No entanto, o petista também tratará de temas econômicos, direitos humanos e defesa da democracia.

A Casa Branca relatou que Lula e Biden vão discutir “o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia no Brasil” e “os desafios comuns” de Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano afirmou ainda que serão debatidos “a mudança climática, a segurança alimentar, o desenvolvimento econômico, o reforço da paz e da segurança e as migrações regionais”.

Lula, Biden e a questão ambiental

Após vencer a eleição de 2020, Biden prometeu cuidar da área ambiental e discutir com líderes mundiais maneiras de diminuir a poluição em todo planeta. Só que o Brasil, governado por Jair Bolsonaro (PL), não demonstrava interesse no assunto, tanto que Lula prometeu que o Ministério do Meio Ambiente seria seu carro-chefe em um terceiro mandato.

No primeiro mês de gestão, o petista fechou acordos com países internacionais para receber recursos para o Fundo Amazônia. A União Europeia e a França estudam doar verbas para o fundo. O presidente brasileiro quer que os Estados Unidos façam parte do grupo de doadores.

O governante do Brasil quer ressaltar a importância da Amazônia para o desenvolvimento do mundo nos setores ambientais e climáticos, além de apresentar um plano em que investidores possam empreender na floresta de forma sustentável.

Na avaliação do PT, se Biden integrar o grupo de doadores do Fundo Amazônia e elogiar o projeto brasileiro para o setor, a tendência que empresários e investidores vejam com bons olhos a ideia de apostar na floresta.

